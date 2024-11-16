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Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Mourinho'dan onay çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Mourinho'dan onay çıktı

13:4516/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. Bu sezon formasından uzak kalan yıldız ismin, ayrılmak istediği ifade edilirken teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu gidişe onay vereceği bildirildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler ise netleşmeye başladı.

Bu oyuncuların başında ise Cengiz Ünder'in geldiği öğrenildi.

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan milli futbolcu, özellikle İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu yaşaması nedeniyle uzun süre yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Ünder sezonu 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu.

Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması...

Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi.

Milliyet'te yer alan haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder

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