Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi iki isim eksik, altı isim ceza sınırında

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de, iki isim forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde altı futbolcu da ceza sınırında bulunuyor. İşte detaylar...

1 /6 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

2 /6 Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

3 /6 Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

4 /6 Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

5 /6 Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.