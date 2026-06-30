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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan sürpriz tercih! Yurt dışına transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan sürpriz tercih! Yurt dışına transfer oldu

17:0030/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Emre Mor, kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun, yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ile olan sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte yollarını ayıran Emre Mor, profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına rotasını yurt dışına çevirdi.

Teknik yetenekleri ve hızıyla bilinen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemin ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

Transfer piyasasının hareketli isimlerinden olan Mor’un bir sonraki durağı ise Hollanda oldu.

Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden Nijmegen, resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuruda, Emre Mor'un takım ile birlikte antrenmanlara katılacağını doğruladı.

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