Fenerbahçe'den ses getirecek transfer: Brezilyalı yıldız için ilk temas kuruldu

Bir dönem piyasa değeri 65 milyon euroya kadar yükselen Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 5 asist yaptı.





Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.