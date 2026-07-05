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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer: Brezilyalı yıldız için ilk temas kuruldu

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer: Brezilyalı yıldız için ilk temas kuruldu

09:505/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle forvet arayışını hızlandıran Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi transfer listesine ekledi.

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison için harekete geçti.

Haberde, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki santrforun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla oyuncunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarını gizlilik içinde yürüten sarı-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde görüşmelerini hızlandırmasının beklendiği aktarıldı.

Bir dönem piyasa değeri 65 milyon euroya kadar yükselen Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 5 asist yaptı.


Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Brezilyalı Richarlison, milli formayla çıktığı 54 maçta da 20 gole imza attı.

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