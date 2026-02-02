Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde flaş gelişme: Bütün her şey ona bağlı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, N’Golo Kante için geri sayıma geçti. Fakat bu transferde bütün yollar En Nesyri’ye çıkıyor.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Avrupa listesi kapanmadan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
Bu isim Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante.
Fenerbahçe hem oyuncuyla hem de kulübüyle her konuda anlaştı.
Sarı lacivertliler, bu transferde En Nesyri’yi takas olarak kullanmayı düşünüyor.
Al-Ittihad’ın N’Golo Kante +10 milyon euro karşılığında En Nesyri’yi kadrosuna katması bekleniyor.
Suudi Arabistan kulübünün, Faslı oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.