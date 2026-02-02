Fenerbahçe’nin N’Golo Kante transferinde flaş gelişme: Bütün her şey ona bağlı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, N’Golo Kante için geri sayıma geçti. Fakat bu transferde bütün yollar En Nesyri’ye çıkıyor.

1 /6 Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Avrupa listesi kapanmadan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

2 /6 Bu isim Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante.

3 /6 Fenerbahçe hem oyuncuyla hem de kulübüyle her konuda anlaştı.

4 /6 Sarı lacivertliler, bu transferde En Nesyri’yi takas olarak kullanmayı düşünüyor.

5 /6 Al-Ittihad’ın N’Golo Kante +10 milyon euro karşılığında En Nesyri’yi kadrosuna katması bekleniyor.