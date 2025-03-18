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Fenerbahçeli yıldız sakatlandı: Galatasaray derbisini kaçırabilir

Fenerbahçeli yıldız sakatlandı: Galatasaray derbisini kaçırabilir

18:1418/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçı sonrası arka adalesinde zorlanma tespit edilen Fenerbahçeli yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşması sonrası sakatlık yaşayan yıldız isimden kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred adalesinde ağrı hissetti ve MR'a girdi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

FRED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlık yaşayan Fred, iki hafta sahalardan uzak kalacak. Bodrum FK maçında forma giyemeyecek Brezilyalı futbolcunun Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.



Başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 4 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Fred
#Sakatlık

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