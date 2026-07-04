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Fenerbahçe'ye geri dönmek için can atıyor: Son kararı İsmail Kartal ve yönetim verecek!

Fenerbahçe'ye geri dönmek için can atıyor: Son kararı İsmail Kartal ve yönetim verecek!

14:234/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması ve transfer operasyonları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşme uzatma görüşmelerinin ardından takımdan ayrılan ve İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye bedelsiz olarak transfer olan eski futbolcu Bright Osayi-Samuel’in yeniden Kadıköy’e dönmek istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, eski futbolculardan Bright Osayi-Samuel ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.


FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR


Soccernet'in haberine göre; Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye dönmek için haber gönderdi.


Geçen sezon sarı-lacivertlilerden Birmingham'a bedelsiz giden 28 yaşındaki sağ bekin, İsmail Kartal'la görüştüğü belirtildi.

"CAN ATIYOR"

Haberde, "Osayi, Birmingham'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönmeye can atıyor. Bedelsiz dönebilir" ifadelerine yer verildi.


KARAR YÖNETİMİN


Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun dönüş ihtimaline nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu. 


#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
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