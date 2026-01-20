Yeni Şafak
Galatasaray'da Noa Lang bombası patladı! İşte Hollandalı yıldızın dudak uçuklatan maliyeti

08:2520/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Galatasaray, Napoli'de aradığını bulamayan Hollandalı kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar kiralama ve satın alma opsiyonuyla transferi bitiriyor. İşte yıldız futbolcunun bonservis bedeli ve maaşı…

Galatasaray devre arasının ilk transferini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'de beklenen katkıyı veremeyen Noa Lang ile anlaşmaya vardı.


Kulüple de anlaşmaya yaklaşan sarı kırmızılılara Hollandalı oyuncunun maliyeti belli oldu.



Fabrizio Romano ve Matteo Moreno, Romano'nun Youtube kanalında transferin detaylarını anlattı. Buna göre Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek.





Galatasaray sezon sonunda Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak isterse 26-27 euro civarında bonservis bedeli ödeyecek ve 3-4 milyon euro arası oyuncuya maaş ödeyecek.



#Galatasaray
#Noa Lang
#Napoli
