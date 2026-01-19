Yeni Şafak
Galatasaray'da Singo depremi: Gerçek sakatlığı ortaya çıktı

Galatasaray'da Singo depremi: Gerçek sakatlığı ortaya çıktı

16:5519/01/2026, Pazartesi
Sarı-kırmızılıların yüksek bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo’dan kötü haber geldi. Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığının adale değil tendon olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da performansından çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Wilfried Singo’yla ilgili endişeye neden olan bir gelişme yaşandı.

Yapılan kontroller sonrası Fildişi Sahilli yıldızın sakatlığının adale değil, tendon sakatlığı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzayabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Gazeteci Bülent Timurlenk, Singo’nun durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:


"Doktor ne demiş Singo için, 'adale sakatlığı değil tendon sakatlığı' demiş. Eyvah ki eyvah… Bu iş nereye kadar uzar? Bırak Atletico maçını, City maçında falan şubat ayında görür müyüz emin değilim."

Galatasaray, Wilfried Singo’yu sezon başında Monaco’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 10 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.

