Galatasaray'da Singo depremi: Gerçek sakatlığı ortaya çıktı

"Doktor ne demiş Singo için, 'adale sakatlığı değil tendon sakatlığı' demiş. Eyvah ki eyvah… Bu iş nereye kadar uzar? Bırak Atletico maçını, City maçında falan şubat ayında görür müyüz emin değilim."