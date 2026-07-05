Galatasaray’dan Bruno Fernandes’in talebine "Osimhen" formülü! Dursun Özbek transferi bitiriyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray, transfer tarihinin en büyük bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United ile sözleşmesinin son yılına giren Portekizli süper yıldız Bruno Fernandes’i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, 35 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul eden Aslan, oyuncunun dudak uçuklatan maaş talebiyle karşılaştı. Yönetim, bu krizi çözmek için daha önce Victor Osimhen transferinde mucizeler yaratan "özel sponsor" formülünü yeniden devreye sokuyor.

1 /7 Şampiyonlar Ligi için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray uzun süredir Manchester United’dan Bruno Fernandes’le ilgileniyordu.



2 /7 Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Manchester United 35 milyon Euro istemişti.



3 /7 Bu rakamı ödemeyi göze alan sarı-kırmızılılar, yıldız orta sahanın maaş talebiyle sarsıldı. Bruno Fernandes sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro istedi.



4 /7 Bu gelişme sonrası beklemeye geçen idareciler bir taraftan bütçe oluşturmaya çalışıyor.



5 /7 Victor Osimhen’in 21 milyon Euro’luk maaşının 15’i kulüp tarafından ödenirken, kalan 6 milyon Euro’su sponsorlar tarafından karşılanıyor.

6 /7 Galatasaray'ın aynı formülle Fernandes’i kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Son sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek söyleyecek.

