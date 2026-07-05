Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha: İmzalar atıldı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini bugünden inşa etmeye devam ediyor.





Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir.





Yiğit Çolak'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."