Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, altyapıda ezeli rakibi Galatasaray'dan dikkat çeken bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe, Futbol Akademisi'ndeki yapılanmasını sürdürürken ezeli rakibi Galatasaray'dan dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini bugünden inşa etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir.
Yiğit Çolak'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."
18 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeni sezondan itibaren Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyecek.
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz aylarda Galatasaray altyapısının önemli isimlerinden Hakan Çağrı Balta'yı da renklerine bağlamış ve bu transferi büyük ses getirmişti.