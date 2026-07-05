Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha: İmzalar atıldı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha: İmzalar atıldı

12:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Fenerbahçe, altyapıda ezeli rakibi Galatasaray'dan dikkat çeken bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Futbol Akademisi'ndeki yapılanmasını sürdürürken ezeli rakibi Galatasaray'dan dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini bugünden inşa etmeye devam ediyor.


Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir.


Yiğit Çolak'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeni sezondan itibaren Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyecek.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz aylarda Galatasaray altyapısının önemli isimlerinden Hakan Çağrı Balta'yı da renklerine bağlamış ve bu transferi büyük ses getirmişti.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Yiğit Çolak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balçova Belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? Balçova'da belediye başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?