Galatasaray’ın rakibinde flaş hoca değişikliği: Yeni adayı Fenerbahçe çok iyi tanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Monaco, sezonun 10. haftası öncesi teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İsviçreli çalıştırıcının yerine flaş bir isim gündeme geldi.

1 /7 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerinden birisi olan Monaco'nun yeni teknik direktörü belli oluyor.



2 /7 Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibi, Adi Hütter ile yollarını ayıracak.

3 /7 Haberde, Hütter'in yerine Union Saint-Gilloise'i çalıştıran 38 yaşındaki Sebastien Pocognoli'nin geçeceği aktarıldı.



4 /7 Öte yandan taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.



5 /7 Genç Belçikalı teknik direktör, kariyerinde sadece Union Saint-Gilloise'yi çalıştırdı.



6 /7 Pocognoli, 2024'te başa geldi ve 69 müsabakada 1.91 maç başına puan ortalaması yakaladı.

