Galatasaraylı taraftarların sabrı taştı: "Takımın başına onu getirin!"

Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi. 3 sezondur Süper Lig'de gösterilen başarılara rağmen Avrupa'da olumsuz sonuçlar alan sarı kırmızılılarda bazı taraftarlar hoca değişikliğinin yapılmasını istedi.
Yönetimin önemli bir ekonomi ortaya koyduğu sezonda Frankfurt'tan deplasmanda 5 gol yenmesi sarı kırmızılı camiada ciddi eleştirilerin yapılmasına neden oldu. Okan Buruk'un 3 sezondur Süper Lig'de gösterdiği başarıların yanında Avrupa'da tam aksi bir performans göstermesi tepkileri de beraberinde getiriyor.
1-0 öne geçilen karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup olan Galatasaray'da Okan Buruk'un oyun ve oyuncu tercihleri tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Avrupa'daki olumsuz skorların ardından teknik direktör değişikliği yapılmasından yana paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılıların başına Roberto Mancini'nin getirilmesini istiyor. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından İtalyan teknik adamla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
İşte Mancini hakkında yapılan paylaşımlar.
Roberto Mancini, Galatasaray'da 1 sezon görev yapmış ve Türkiye Kupası kazanmıştı. İtalyan teknik adam yönetiminde sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarından bir üst tura yükselmişti.
Roberto Mancini son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. İtalyan teknik adam, 2018-2023 döneminde İtalya Milli Takımı ile başarılı bir dönem geçirmiş ve Avrupa Şampiyonluğu kupasını elde etmişti. Mancini, İtalya ile 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.
Roberto Mancini 30 Haziran 2014'te Galatasaray'dan ayrılmıştı. İtalyan teknik adam o dönem, sözleşmesi olmasına rağmen tazminatını bırakmış ve sarı kırmızılı camianın takdirini kazanmıştı.
Sonrasında Inter'in başına geçen Mancini, Galatasaray ile bir sezon sonra hazırlık maçında karşılaşmıştı. Tecrübeli teknik adam o karşılaşmada sarı kırmızılı futbolcuların kendilerine hediye ettiği kağıdı kameralara göstererek kazanılan 4. yıldıza vurgu yapmıştı.