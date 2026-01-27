Galatasaraylı yıldız trip atıyor: Gitmek isterse dur denmeyecek

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da yıldız oyuncunun tavırları dikkat çekmeye başladı. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yıldız ismin trip attığını, gitmek istediğinde ayrılığına izin verileceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük katıldığı FutbolArena programında yıldız isim Mauro Icardi'nin trip attığını ve gitmek istediğinde ayrılığına izin verileceğini belirtti.
"Icardi trip atıyor. 11'de oynamadığı için tavırlı. Soyunma odasından çıkıp menajeriyle özel araçla stattan ayrıldı. Çok şey kazandırdı, doğru ama artık Osimhen gerçeği var. Gitmek isterse dur denmeyecek."
Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 28 karşılaşmada 10 gol atıp, 2 asistik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek.