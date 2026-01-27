Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız trip atıyor: Gitmek isterse dur denmeyecek

Galatasaraylı yıldız trip atıyor: Gitmek isterse dur denmeyecek

11:3327/01/2026, الثلاثاء
G: 27/01/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da yıldız oyuncunun tavırları dikkat çekmeye başladı. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yıldız ismin trip attığını, gitmek istediğinde ayrılığına izin verileceğini açıkladı.

Kış transfer döneminde yaptığı iki takviyeyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da yıldız oyuncunun tavırları dikkat çekmeye başladı.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük katıldığı FutbolArena programında yıldız isim Mauro Icardi'nin trip attığını ve gitmek istediğinde ayrılığına izin verileceğini belirtti.

"Icardi trip atıyor. 11'de oynamadığı için tavırlı. Soyunma odasından çıkıp menajeriyle özel araçla stattan ayrıldı. Çok şey kazandırdı, doğru ama artık Osimhen gerçeği var. Gitmek isterse dur denmeyecek."

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 28 karşılaşmada 10 gol atıp, 2 asistik performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek.




#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2026? Emekli 4A- 4B SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?