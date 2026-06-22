Hacıosmanoğlu Montella kararını açıkladı

Kendisinin saha içine karışmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da hatası olur, bizlerin de hatası olur. 1. dakikada bir top direğin dibinden içeri girdi. Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. İkinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. Biz vuruyoruz üstten, yandan dışarı çıkıyor. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara, bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek. Bu işin kurnazlığına kaçsak, 'Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık.' deriz. Yönetim olarak da başkan olarak da sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Sağduyulu insanlar gerekeni söylüyor. Telefonumda binlerce mesaj var. Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşındaki kızı babasına mesaj atmış, o da bana yönlendirmiş 'Baba bu çocuklara sahip çıkalım. Herkesin destek olması lazım, birçoğu benden ufak.' diyor. Gönül isterdi ki burada farklı şeyler konuşalım. Teknik olarak eleştiriyorsunuz da Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkmasa şu anda farklı şeyler konuşuyorduk. Onun için bunlara takılmayalım. Bunları düzeltecek olan yine teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.