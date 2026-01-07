İlker Yağcıoğlu: ‘22 milyon euro verdiniz ama bu saat sonra formayı göremez’

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u elediği maç sonrası İlker Yağcıoğlu'ndan gündem sarsan açıklamalar geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin performansını göklere çıkaran Yağcıoğlu, sezon başında rekor ücretle kadroya katılan yıldız için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Musaba'dan övgüyle bahsederken Dorgeles Nene ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Musaba bundan sonra Fenerbahçe adına tribünlerin bir numaralı kahramanı olacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir oyuncu yoktu çünkü. Nene bu saatten sonra formayı göremez. 22 milyon euro Nene'ye veriyorsanız Musaba'nın 50-60 etmesi lazım.
Nasıl oluyor şimdi bu oyuncu 5 milyon, öteki 22 milyon. Bu kadar da olmaz ya! Musaba'yı Fenerbahçe'ye getirsen belki ilk başta dudak bükerler, 'Bizde oynayabilir mi?' diye. Biliyorsun bizim beklentiler transfer döneminde havada uçuşuyor.
Şimdi ara transfer dönemindeyiz Fenerbahçe, Lookman'la yatıp kalkıyor. Galatasaray için bazı isimler telaffuz ediliyor. Hiç adı sanı duyulmamış bir oyuncu konuşulmuyor, hep baba isimler konuşuluyor.
Bedava maliyetli bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını gösterdi. Fenerbahçe'deki en büyük değişiklik son haftalarda takım hızlı hareket ediyor. Bu çok güzel bir şey."