Karabağ'ın hocası Qurban Qurbanov'un Galatasaray sözleri alkışlarla karşılandı

Tuğçe Erginkoç
11:356/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında konuk ettiği İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Qurban Qurbanov'un Galatasaray sözleri ise büyük alkış aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakasında Karabağ, Chelsea ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon Devler Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Azerbaycan ekibinin toplam puanı 7'ye yükseldi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karabağ Teknik Direktörü Qurban Qurbanov'un Galatasaray'la ilgili sözleri sosyal medyayı salladı.

Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında soruların bitmesinin ardından Ajax-Galatasaray maçını işaret ederek, "Galatasaray'ın maçı var. Gidelim onlara destek olalım" ifadelerini kullandı.

Qurbanov'un bu açıklaması Türk taraftarların beğenisini kazandı.

