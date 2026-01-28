Yeni Şafak
Manchester City maçında Galatasaraylıları isyan ettiren tercih

23:4928/01/2026, Çarşamba
<p>Galatasaray'da Manchester City deplasmanında ilk 11 tercihi sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.</p>
Galatasaray'da Manchester City deplasmanında ilk 11 tercihi sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İlkay Gündoğan ilk 11'de tercih edildi. Son dönemlerdeki performansıyla eleştiri alan oyuncunun Manchester deplasmanında başlangıç planında olması tepki çekti. 35 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki performansıyla varlık gösteremedi.

Açıklanan kadroda Lucas Torreira'nın yedek kulübesinde bırakılması ve İlkay Gündoğan'ın ilk 11'de tercih edilmesi olumsuz yorumların yapılmasına neden oldu.

Galatasaraylı taraftarlar, İlkay Gündoğan'ın ilk yarıdaki etkisiz performansına tepki gösterdi. Sosyal medyada, "bu kadar sert bir deplasmanda bu kadar yumuşak bir orta saha tercihi yapılmamalıydı" şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

Galatasaray, Manchester City deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Manchester City'nin gollerini Haaland ve Cherki attı.

#Manchester City
#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
