Mbappé’den Paraguay maçı sonrası şok sözler: ‘Gerekirse ellerimizi kirletiriz’

Rakiplerinin oyun tarzına ayak uydurduklarını ifade eden Fransız yıldız, "O oyunda bile onlardan daha iyiydik. Bu onların futbolu. Futbolu oynamanın doğru ya da yanlış bir yolu yok. Bizi bu şekilde zorlamaya çalıştılar ancak kazanan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.



