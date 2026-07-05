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Mbappé’den Paraguay maçı sonrası şok sözler: ‘Gerekirse ellerimizi kirletiriz’

Mbappé’den Paraguay maçı sonrası şok sözler: ‘Gerekirse ellerimizi kirletiriz’

08:045/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paraguay'ı 70. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Fransa'da kaptan Kylian Mbappé, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Philadelphia Stadyumu'ndaki fiziksel savaştan galip ayrılmanın şifrelerini veren 27 yaşındaki süper yıldız rakiplerinin kendilerini yıldırma politikasını sert bir dille eleştirdi.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada fiziksel mücadeleye karşılık verdiklerini söyledi.


Paraguay'ın sert bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını önceden bildiklerini belirten Mbappe, "Nasıl bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Gerekirse ellerimizi kirletiriz. Çirkin futbol da oynayabiliriz. Sahaya smokinlerle çıkacağımızı düşündüler ancak biz mücadele etmeye hazırdık." dedi.

Rakiplerinin oyun tarzına ayak uydurduklarını ifade eden Fransız yıldız, "O oyunda bile onlardan daha iyiydik. Bu onların futbolu. Futbolu oynamanın doğru ya da yanlış bir yolu yok. Bizi bu şekilde zorlamaya çalıştılar ancak kazanan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.


Mbappe'nin ikinci yarıda penaltıdan attığı golle Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.


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