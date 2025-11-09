Meğer sebebi buymuş! Montella, İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı kalmasına rağmen neden çağırdı?

Sabah'ta yer alan habere göre, Montella, İrfan Can Kahveci'nin takım içinde örnek bir figür olduğunu düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Kahveci'nin takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığına inanıyor. Bu nedenle Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı kalsa bile tecrübeli futbolcunun takımla birlikte olmasını istedi.







