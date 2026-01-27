Yeni Şafak
Mourinho'nun Rafa Silva sonrası hedefi Fenerbahçeli yıldız

13:26 27/01/2026
27/01/2026
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi çalışmalarını Türkiye üzerinden sürdürüyor. Son olarak Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Portekiz temsilcisi, bu kez de Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da ayrılacak futbolcularda. Bu isimlerden birinin de Fred olduğu iddia ediliyor.

Brezilyalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme getirildi. Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, Fenerbahçe'den Fred'i de renklerine bağlamak istiyor.


Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibinin günde güne Fred'e olan ilgisinin arttığı belirtildi.

Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı ve Mourinho ile buluşmaya hazır olduğu aktarıldı.


32 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Fred'in Haziran 2027'ye kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.

