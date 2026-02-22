O teknik direktörden şampiyonluk baskısına net mesaj: ‘Dayanamayan başka kulübe gitsin’

Son haftalarda alınan sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan Premier Lig lideri Arsenal’de Mikel Arteta konuştu. Şampiyonluk yarışının yarattığı atmosferin doğal olduğunu belirten teknik adam, takımın bu baskıyla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta, şampiyonluk yarışının getirdiği baskı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
22 yıllık lig hasretini sona erdirmeyi hedefleyen Londra ekibi, sezonun kritik bölümüne girilirken liderlik koltuğunda bulunuyor. Ancak son yedi lig maçında yalnızca iki galibiyet alınması ve rakip Manchester City'nin puan farkını kapatması eleştirileri beraberinde getirdi.
Hafta içinde Wolverhampton karşısında 2-0'lık üstünlüğün son dakikalarda kaybedilmesi sonrası Arsenal için "baskıyı kaldıramıyorlar" yorumları yapılırken, Arteta bu söylemlere sert çıktı.
İspanyol teknik adam, dış seslerin şampiyonluk yarışının doğal bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu gürültünün parçası olmak istemeyen başka bir kulüpte olmalı" ifadelerini kullandı. "Yıllardır herkes bu seviyeye geri dönmemizi istedi. Şimdi buradayız ve baskıdan kaçamayız. Gürültü de, eleştiriler de bu işin içinde" dedi.
Kuzey Londra derbisi öncesinde konuşan Arteta, takımının hedefe ulaşmak için bu atmosferle doğru şekilde baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.