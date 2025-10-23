Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti. Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşılaşacak. Samsunspor - Dinamo Kiev maçını TRT 1 ekranlarından canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Müsabakayı İzlanda futbol federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

2 /8 Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.



3 /8 Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor ile oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

4 /8 Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.



5 /8 Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.



6 /8 Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşılaşacak.



7 /8 SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Samsunspor - Dinamo Kiev maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





