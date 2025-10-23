Yeni Şafak
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

14:5123/10/2025, Perşembe
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti. Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşılaşacak. Samsunspor - Dinamo Kiev maçını TRT 1 ekranlarından canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Müsabakayı İzlanda futbol federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.


Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor ile oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.


Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.


Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile karşılaşacak.


SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Samsunspor - Dinamo Kiev maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.




SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV CANLI İZLE


Samsunspor - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Samsunspor
#Dinamo Kiev
#UEFA Konferans Ligi
