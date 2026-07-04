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Serdar Dursun'un Osimhen yorumu gündem oldu: O takımda oynayamaz

Serdar Dursun'un Osimhen yorumu gündem oldu: O takımda oynayamaz

15:564/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Kocaelispor'la sözleşmesi sona eren Serdar Dursun, Dünya Kupası'nı değerlendirirken İspanya Milli Takımı'na övgüler yağdırdı. Dursun, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında ise dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Geride bıraktığımız sezonun ardından Kocaelispor'la yollarını ayıran Serdar Dursun, Spor Smart'ta katıldığı programda Dünya Kupası ve Avrupa futboluna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanya Milli Takımı'nı öven deneyimli golcü, teknik direktör Luis de la Fuente'nin oynattığı futbolu beğendiğini söyledi.

Serdar Dursun, "İspanya'yı izledim. Büyük takım tam olarak budur. Ben başkan olsam takıma teknik direktör olarak alırım. Benim görmek istediğim futbol bu" ifadelerini kullandı.

Dursun, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getirdi.

Victor Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaliyle ilgili soruya cevap veren Serdar Dursun, Nijeryalı golcünün oyun yapısının Katalan ekibine uygun olmadığını savundu.


Dursun, "Osimhen bence Barcelona'da oynayamaz. Osimhen özellikli bir oyuncu ama temiz bir tekniği yok" değerlendirmesinde bulundu.

#Serdar Dursun
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