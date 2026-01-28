Tedesco dünyaca ünlü golcüyü veto etti: 100 milyon euroluk oyuncuyu istemedi

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yıldız golcüyü veto ettiğ öğrenildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda özellikle golcü oyuncu arayışları var.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.
Yeni Açık YouTube kanalında konuşan gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku'nun önerildiği belirtti.
Süzgün, Belçikalı golcüyü sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun veto ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili Süzgün, “Lukaku, Fenerbahçe'ye de önerildi. Domenico Tedesco, sakatlıktan yeni çıktığı için ve hazır olmadığı için bu ismi kesinlikle veto etti” ifadelerini kullandı.
Lukaku 2021 yılında Inter’den Chelsea’ye 113 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.