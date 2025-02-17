Trabzonspor maçını tribünden izledi! Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. Mücadeleyi tribünden izleyen siyah-beyazlı takımın eski yıldızının kulübe döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Tüpraş Stadı'nda sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçını tribünden izledi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Instagram hesabından Tüpraş Stadyumu'nda maçı izlediği bir görsel paylaştı.
Alvaro Negredo paylaşımında beyaz kalp ve kartal emojilerine yer verdi.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski futbolcunun kulüpte görev alması bekleniyor. Negredo, Başkan Serdal Adalı'nın izleme komitesinde yer alacak.
Bu gelişmeyle Beşiktaş, transferde genç İspanyol oyunculara yönelebilir.
Temmuz 2024'te Valladolid formasıyla futbolu bırakan İspanyol santrafor, Ağustos 2017 - Eylül 2018 arasında Beşiktaş'ta oynamıştı.
Siyah beyazlı takımda 49 maça çıkan Alvaro Negredo 18 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.