Transfer bombası patlıyor! Real Madrid Galatasaraylı yıldızın peşinde

Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.



















