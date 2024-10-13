Transfer bombası patlıyor! Real Madrid Galatasaraylı yıldızın peşinde

Ocak ayı transfer döneminde transfer bombası patlayabilir... İspanyol devi Real Madrid'in, Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu listesine aldığı ve iyi bir bonservis bedeliyle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın savunmadaki lideri Davinson Sanchez için Arjantin'den ilginç bir iddia geldi.
Kolombiya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki stoper, Real Madrid'in gündeminde.
Ole'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, sarı-kırmızılı kulübün 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan aldığı ve 2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan oyuncu için İspanyol devinin yüklü bir bonservis teklifi ile kapıyı çalacağı belirtildi.
Aslan'da 39 maçı geride bırakan ve 4 gol, 3 asistlik katkı da sağlayan futbolcunun Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Real Madrid'e hayır diyemeyeceği ve bu transferin devre arasında bitirileceğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kolombiyalı stoperin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.