Transferde flaş gelişme! Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı reddetti

Transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilgilendikleri isimden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, iki takıma da transfer olmak istemediğini bildirdi.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İki ezeli rakip, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İki dev takım da arayışlarına devam ederken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Tuttosport'tan aktardığı habere göre; Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bilgi aldı. Ancak Fransız orta saha oyuncusunun iki takıma da transfer olmak istemediği aktarıldı.
Juventus'un 25 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayıracağı ve bu transfer için 50 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.
Fransız yıldızla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yanı sıra Sunderland, Nottingham Forest ve Newcastle United'ın da ilgilendiği ancak somut bir teklif yapılmadığı belirtildi.