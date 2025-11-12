Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yalçın-Rafa gerginliğine Adalı freni

Yalçın-Rafa gerginliğine Adalı freni

09:2612/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir süredir var olan gerginliğe başkan Serdal Adalı el atmaya karar verdi. Durumun milli ara sonrasına yansımasını istemeyen Adalı, iki isimle bir araya gelecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın idmanlarda yeteri kadar çalışmadığını düşünüyor.

Bu durumla ilgili olarak, 32 yaşındaki oyuncunun sahada daha hızlı olmak adına kas kütlesini artırmak istemediği ve sözleşmesinde fitness idmanlarına katılmaması yönünde bir madde olduğu kaydedildi. 

Sergen Yalçın ise herkesin her idmana çıkması gerektiği yönünde ısrar ediyor.

Bunun yanında, Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ın kanat oyuncularından Joao Mario'nun kiralık olarak gönderilmesine de bozulduğu kaydedildi. Kendisi gibi Portekizli olan Joao Mario ile son derece iyi anlaşan tecrübeli futbolcunun, vatandaşının takımdan gönderilmesi sonrası keyfinin kaçtığı ifade edildi.

Rafa Silva'nın, teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmak istemediği ve sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmadığı da ifade edildi. Oyuncunun menajerinin, devre arası için takım arayışlarına başladığı da öğrenildi. 

Rafa Silva'nın takımda kalmasını isteyen başkan Serdal Adalı ise iki isimle bir araya gelerek gerginliği sonlandırmak istediği belirtildi. Başkan Adah'nın, bu durumun milli ara sonrasında da devam etmesini istemediği ve bu arada konuyu çözüme kavuşturmak istediği ifade edildi.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sergen Yalçın
#Serdal Adalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler