Yalçın-Rafa gerginliğine Adalı freni

Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir süredir var olan gerginliğe başkan Serdal Adalı el atmaya karar verdi. Durumun milli ara sonrasına yansımasını istemeyen Adalı, iki isimle bir araya gelecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın idmanlarda yeteri kadar çalışmadığını düşünüyor.
Bu durumla ilgili olarak, 32 yaşındaki oyuncunun sahada daha hızlı olmak adına kas kütlesini artırmak istemediği ve sözleşmesinde fitness idmanlarına katılmaması yönünde bir madde olduğu kaydedildi.
Sergen Yalçın ise herkesin her idmana çıkması gerektiği yönünde ısrar ediyor.
Bunun yanında, Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ın kanat oyuncularından Joao Mario'nun kiralık olarak gönderilmesine de bozulduğu kaydedildi. Kendisi gibi Portekizli olan Joao Mario ile son derece iyi anlaşan tecrübeli futbolcunun, vatandaşının takımdan gönderilmesi sonrası keyfinin kaçtığı ifade edildi.
Rafa Silva'nın, teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmak istemediği ve sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmadığı da ifade edildi. Oyuncunun menajerinin, devre arası için takım arayışlarına başladığı da öğrenildi.
Rafa Silva'nın takımda kalmasını isteyen başkan Serdal Adalı ise iki isimle bir araya gelerek gerginliği sonlandırmak istediği belirtildi. Başkan Adah'nın, bu durumun milli ara sonrasında da devam etmesini istemediği ve bu arada konuyu çözüme kavuşturmak istediği ifade edildi.