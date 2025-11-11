Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini! Türkiye'nin oranını açıkladılar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile kritik iki maça çıkacak. Yapay zeka, play-off oynama ihtimali en yüksek olan ülkeleri duyurdu. Türkiye'nin olasılığı da belli oldu.

1 /8 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda Bulgaristan ve İspanya karşısında kritik maçlara çıkacak A Milli Takım'ın ihtimallerini yapay zeka hesapladı. NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığına göre Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için play-off turuna kalması neredeyse kesin. İşte yapay zekanın play-off turu için en yüksek ihtimali verdiği ülkeler:

2 /8 Çekya - %100

3 /8 İsveç - %100

4 /8 Kuzey Makedonya - %100

5 /8 Galler - %99.9

6 /8 Polonya - %99.7

7 /8 Romanya - %99.6