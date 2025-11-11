Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini! Türkiye'nin oranını açıkladılar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile kritik iki maça çıkacak. Yapay zeka, play-off oynama ihtimali en yüksek olan ülkeleri duyurdu. Türkiye'nin olasılığı da belli oldu.
2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda Bulgaristan ve İspanya karşısında kritik maçlara çıkacak A Milli Takım'ın ihtimallerini yapay zeka hesapladı. NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığına göre Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için play-off turuna kalması neredeyse kesin. İşte yapay zekanın play-off turu için en yüksek ihtimali verdiği ülkeler:
Çekya - %100
İsveç - %100
Kuzey Makedonya - %100
Galler - %99.9
Polonya - %99.7
Romanya - %99.6
Türkiye - %99