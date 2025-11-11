Yeni Şafak
Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini! Türkiye'nin oranını açıkladılar

18:2111/11/2025, الثلاثاء
G: 11/11/2025, الثلاثاء
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile kritik iki maça çıkacak. Yapay zeka, play-off oynama ihtimali en yüksek olan ülkeleri duyurdu. Türkiye'nin olasılığı da belli oldu.

2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda Bulgaristan ve İspanya karşısında kritik maçlara çıkacak A Milli Takım'ın ihtimallerini yapay zeka hesapladı. NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığına göre Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için play-off turuna kalması neredeyse kesin. İşte yapay zekanın play-off turu için en yüksek ihtimali verdiği ülkeler:

Çekya - %100

İsveç - %100

Kuzey Makedonya - %100

Galler - %99.9

Polonya - %99.7

Romanya - %99.6

Türkiye - %99

