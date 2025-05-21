1,8 milyar kişi risk altında: Google uyardı banka hesaplarınızı ele geçiriyorlar

Google’dan Yeni Güvenlik Tavsiyesi: Geçiş Anahtarı





Google, kullanıcı güvenliğini artırmak adına klasik iki aşamalı doğrulama yerine "geçiş anahtarı" kullanımını öneriyor. Bu sistemde, parmak izi, yüz tanıma ya da PIN ile çalışan, cihaza özel şifreleme yöntemi kullanılıyor. Microsoft gibi diğer teknoloji devleri de bu sistemin, şifre ve SMS doğrulamasına göre çok daha güvenli olduğunu vurguluyor.