Cep telefonuna gelen bu SMS'lere dikkat: Dolandırıcılar en çok bu yönteme başvuruyor

'DOLANDIRILIRKEN MESAJA BAKIP 'NE OLUYOR?' DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMIYORUM'





“Gün içinde ara ara, bilgim dışında hiçbir yere giriş yapmadan mesajlar alıyorum. Bahis şirketlerinin ve bazı uygulamaların giriş onay kodu gönderildiği bir aracı şirket oluyormuş. Ancak, benim bu tür uygulamalardan hiçbirinde üyeliğim yer almamaktadır. Bu giriş girişiminde haberim olmadan hangi bahis şirketi veya para dönen uygulamalara aracı olduğunu bilgi olarak belirtmiyor ve ben sadece dolandırılırken gelen mesaja bakıp 'Ne oluyor?' demekten başka bir şey yapamıyorum. Oluşacak olan maddi manevi tüm kayıplarımdan, yasadışı işlemlerden adresi saklayan ve kod göndermekten başka hiç sorumluluk göstermeyen bu kurumdan şikayetçiyim."