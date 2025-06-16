E-postalardaki 'Abonelikten çık' tuzağı: Neden asla tıklamamalısınız?

Gelen kutunuzu spam mesajlardan temizlemek isterken farkında olmadan siber saldırganlara kapı aralayabilirsiniz. Uzmanlar, şüpheli e-postalardaki “abonelikten çık” bağlantılarına tıklamanın ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulunuyor.
DNSFilter’ın verilerine göre, bu tür bağlantı içeren her 644 e-postadan biri kullanıcıyı tehlikeli bir siteye yönlendiriyor. Böylece hem korumalı e-posta ortamından çıkmış oluyorsunuz hem de e-posta adresinizin aktif olduğunu saldırganlara doğrulamış oluyorsunuz.
Zenity’nin kurucu ortağı Michael Bargury, “Bu tür tıklamalar, sizi gerçek ve aktif bir hedef haline getiriyor” diyor. Dolandırıcılar, kullanıcıyı genellikle orijinal siteleri taklit eden sahte sayfalara yönlendiriyor. Eğer abonelik iptali için şifre isteniyorsa, bu açık bir dolandırıcılık işaretidir.
Peki güvenli yöntem ne?
Uzmanlar, e-posta istemcilerinde bulunan güvenli "Liste-Abonelikten Çık" başlıklarının kullanılmasını öneriyor.
Örneğin Gmail bu özelliği destekliyor ve kullanıcıyı harici bir siteye yönlendirmeden doğrudan iptal işlemini gerçekleştiriyor.
Bu seçenek yoksa, e-postayı spam olarak bildirmek en güvenli adımlardan biri. Ayrıca, belirli adreslerden gelen mesajları engelleyen filtreler oluşturabilir ya da alışveriş ve abonelikler için farklı bir e-posta adresi kullanarak kişisel e-postanızı koruma altına alabilirsiniz.
Apple’ın “E-postamı Gizle” özelliği veya Chrome ve Firefox gibi tarayıcı uzantıları da rastgele e-posta üretme imkanı tanıyarak güvenliğinizi artırıyor.