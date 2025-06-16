E-postalardaki 'Abonelikten çık' tuzağı: Neden asla tıklamamalısınız?

DNSFilter’ın verilerine göre, bu tür bağlantı içeren her 644 e-postadan biri kullanıcıyı tehlikeli bir siteye yönlendiriyor. Böylece hem korumalı e-posta ortamından çıkmış oluyorsunuz hem de e-posta adresinizin aktif olduğunu saldırganlara doğrulamış oluyorsunuz.





Zenity’nin kurucu ortağı Michael Bargury, “Bu tür tıklamalar, sizi gerçek ve aktif bir hedef haline getiriyor” diyor. Dolandırıcılar, kullanıcıyı genellikle orijinal siteleri taklit eden sahte sayfalara yönlendiriyor. Eğer abonelik iptali için şifre isteniyorsa, bu açık bir dolandırıcılık işaretidir.



