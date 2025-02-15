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Instagram'a dislike butonu özelliği geliyor

Instagram'a dislike butonu özelliği geliyor

12:5615/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini gizli olarak bildirebileceği "dislike" butonunu test etmeye başladı.

Instagram, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Platform, kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini gizli şekilde bildirebileceği "dislike" butonunu test etmeye başladı.

Bu özellik, hem Reels hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek.



Instagram’ın başında bulunan Adam Mosseri, bu özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve beğenmeme sayısının gösterilmeyeceğini belirtti.

Ayrıca, beğenilmeyen yorumların sıralamasını düşürmek için bu sinyalin kullanılabileceğini ekledi.


Meta, yeni "dislike" butonunun yorum kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.


Şirket sözcüsü, kullanıcıların Instagram deneyimini daha iyi kontrol edebilmesi için bu özelliğin geliştirildiğini vurguladı.


Instagram, beğenilmeyen yorumların kimse tarafından görülemeyeceğini ve yalnızca olumsuz içeriklerin üst sıralarda yer almaması için kullanılacağını açıkladı.


İnternetin en popüler platformlarından Reddit, uzun yıllardır dislike benzeri ‘dowvnote butonuna’ sahip.


Kullanıcılar, negatif veya zararlı bulduğu içeriklerin başkaları tarafından görülmemesi için bu özelliği kullanıyor.

#instagram
#sosyal medya
#meta

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