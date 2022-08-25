İmam Hatiplilere hakaret etmişti: Gülşen gözaltına mı alındı?

LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken ve teşhirciliğiyle tanınan şarkıcı Gülşen, İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik hadsiz sözler sarf etti.

Gülşen imam hatiplilere ne dedi?

Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen gözaltına mı alındı?

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yaptığı yazılı açıklamayla Gülşen’in sözlerine yönelik hukuki süreci başlattıklarını duyurmuştu. Şarkıcı Gülşen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Gülşen evinde gözaltına alındı. Geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı video dün dolaşıma sokulan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, başsavcılık Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

REKLAM

Gülşen tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı göndermişti. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa döküldü. Gülşen, Zorlu'daki evinden alınarak polis eşliğinde ifade vermesi için adliyeye götürüldü. Gülşen’in adliyedeki işlemleri sürüyor.

GÜNDEM ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Gülşen'e tepki