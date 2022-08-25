Özgün İmam Hatiplilere hakaret etmişti Gülşen gözaltına mı alındı?
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İmam Hatiplilere hakaret etmişti: Gülşen gözaltına mı alındı?

Din ve diyanetin yanında mütedeyyin insanlara hakaret ederek kendini sanatçı olarak görenler son zamanlarda yine sahneye çıkarak adeta nefret kusmaya başladı. Konser sırasında LGBT bayrağı açarak konsere gelenlerin tepkisini çeken Gülse, yeni bir sıkandala daha imza attı. Gülşen, Türkiye’nin güzide eğitim kurumları arasında yer alan imam hatiplere ‘sapık’ diyerek iyice hadsizleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere tüm kesimden Gülsen’in bu hadsiz sözlerine eleştiri geldi. Vatandaşlar ise Gülşen’in gözalına alınmasını talep etti. Peki Gülşen gözaltında mı? Gülşen gözaltına mı alındı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşen gözaltında mı? Gülşen tutuklandı mı, cezaevine mi girdi?
Gülşen gözaltına mı alındı?

LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken ve teşhirciliğiyle tanınan şarkıcı Gülşen, İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik hadsiz sözler sarf etti.

Gülşen imam hatiplilere ne dedi?

Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen gözaltına mı alındı?

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yaptığı yazılı açıklamayla Gülşen’in sözlerine yönelik hukuki süreci başlattıklarını duyurmuştu. Şarkıcı Gülşen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Gülşen evinde gözaltına alındı. Geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı video dün dolaşıma sokulan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, başsavcılık Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verdi.

Gülşen tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı göndermişti. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa döküldü. Gülşen, Zorlu'daki evinden alınarak polis eşliğinde ifade vermesi için adliyeye götürüldü. Gülşen’in adliyedeki işlemleri sürüyor.

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İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

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