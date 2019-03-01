01 Mart 2019 Cuma gün sonu haberleri

Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Fiyatlar düşerse sahadan çekiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da vatandaşlara hitap etti. "Son 30 yıldır Kürt-Türk denilerek milletimiz kavgaya sürüklendi" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir" şeklinde konuştu. Tanzim satışları ile fiyatların düştüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu: Patriot müzakereleri başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Patriot satabileceklerini söylediklerini belirterek "Heyetlerimiz müzakere ediyor. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi.
Eren Erdem'e 4 yıl hapis cezası
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
LPG Otogaza zam geldi
LPG Otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 18 kuruş zam geldi.
Bakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın brüt rezervinin son 6 ay içerisinde 16 milyar dolar birden artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını açıkladı.
Anket Masası her cuma Yeni Şafak'ta
Anket Masası 81 ilde yapılan kamuoyu yoklamaları ile Yeni Şafak'ın sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla izleyicileri ile buluşturuyor. Her cuma saat 15.30'da Anket Masası'nın ilk yayınında enflasyonla topyekün mücadele adına başlatılan sebze ve meyve tanzim satışlarına ilişkin anket sonuçları paylaşıldı.
3 gün sonra konut alan 38 bin TL az ödeyecek
Vakıfbank ve TEB'in ardından Ziraat Bankası da konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi. Yapılan indirimler sonrasında konut kredi faiz oranları yüzde 1,28'e kadar indi. 4 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak oranlardan ev alanlar bir gün öncesine göre 38 bin TL karda olacak. İndirimler sadece konutu da kapsamıyor. Taşıtta söz konusu avantaj 6 bin TL'yi, ihtiyaç da ise 600 TL'yi aşacak.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5'i Türk, ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.
Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin, "Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız" dedi. Dönmez, "Ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre diğer ilçelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz de çalışmalarımızı yürüttüğümüz ilçelerden" açıklamasında bulundu.
İki köprüde 5.88 milyon kez geçiş ihlali yapıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2 yılda 5 milyon 881 bin 456 geçiş ihlali yapıldı. Geçiş ihlalinin 4 milyon 316 bin adedini 2.sınıf araçlar oluştururken 2017 yılında yapılan ihlalli geçişler için gönderilen tebligat sayısı ise 377 bin adede yaklaştı.
Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Apple Türkiye servis fiyatlarında indirim yaptı
Apple, servis ücretlerinde indirime gitti. Türkiye servis fiyatları için yeni indirim listesi açıklaya Apple, 100 TL ile 700 TL arasında bir indirim uyguladı.
Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.
Bedelli askerlikte tarihler değişti
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 16'ıncı dönemde askere gidecekler 3 Nisan 2019'a, 19'uncu dönemde gidecekler ise 22 Nisan'da birliklerine teslim olacaklar.
Pakistan Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu Hindistan'a iade edildi. Hint pilotun belgelerindeki eksikliklerden dolayı teslim süreci uzadı.