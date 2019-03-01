01 Mart 2019 Cuma gün sonu haberleri

Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Fiyatlar düşerse sahadan çekiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da vatandaşlara hitap etti. "Son 30 yıldır Kürt-Türk denilerek milletimiz kavgaya sürüklendi" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir" şeklinde konuştu. Tanzim satışları ile fiyatların düştüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Fiyatlar böyle devam ederse daha farklı adımlar atacağız" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Fiyatlar düşerse sahadan çekiliriz

Çavuşoğlu: Patriot müzakereleri başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Patriot satabileceklerini söylediklerini belirterek "Heyetlerimiz müzakere ediyor. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi.

GÜNDEM Çavuşoğlu: Patriot müzakereleri başladı

Eren Erdem'e 4 yıl hapis cezası

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

GÜNDEM Eren Erdem'e 4 yıl hapis cezası

LPG Otogaza zam geldi

LPG Otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 18 kuruş zam geldi.

EKONOMİ LPG Otogaza zam geldi

Bakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın brüt rezervinin son 6 ay içerisinde 16 milyar dolar birden artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını açıkladı.

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EKONOMİ Bakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştı

Anket Masası her cuma Yeni Şafak'ta

Anket Masası 81 ilde yapılan kamuoyu yoklamaları ile Yeni Şafak'ın sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla izleyicileri ile buluşturuyor. Her cuma saat 15.30'da Anket Masası'nın ilk yayınında enflasyonla topyekün mücadele adına başlatılan sebze ve meyve tanzim satışlarına ilişkin anket sonuçları paylaşıldı.

GÜNDEM Anket Masası her cuma Yeni Şafak'ta

3 gün sonra konut alan 38 bin TL az ödeyecek

Vakıfbank ve TEB'in ardından Ziraat Bankası da konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdi. Yapılan indirimler sonrasında konut kredi faiz oranları yüzde 1,28'e kadar indi. 4 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak oranlardan ev alanlar bir gün öncesine göre 38 bin TL karda olacak. İndirimler sadece konutu da kapsamıyor. Taşıtta söz konusu avantaj 6 bin TL'yi, ihtiyaç da ise 600 TL'yi aşacak.

EKONOMİ 3 gün sonra konut alan 38 bin TL az ödeyecek

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5'i Türk, ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

GÜNDEM Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin, "Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız" dedi. Dönmez, "Ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre diğer ilçelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz de çalışmalarımızı yürüttüğümüz ilçelerden" açıklamasında bulundu.

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EKONOMİ Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız

İki köprüde 5.88 milyon kez geçiş ihlali yapıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2 yılda 5 milyon 881 bin 456 geçiş ihlali yapıldı. Geçiş ihlalinin 4 milyon 316 bin adedini 2.sınıf araçlar oluştururken 2017 yılında yapılan ihlalli geçişler için gönderilen tebligat sayısı ise 377 bin adede yaklaştı.

EKONOMİ İki köprüde 5.88 milyon kez geçiş ihlali yapıldı

Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

HAYAT Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez

Apple Türkiye servis fiyatlarında indirim yaptı

Apple, servis ücretlerinde indirime gitti. Türkiye servis fiyatları için yeni indirim listesi açıklaya Apple, 100 TL ile 700 TL arasında bir indirim uyguladı.

TEKNOLOJİ Apple Türkiye servis fiyatlarında indirim yaptı

Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.

GÜNDEM Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

Bedelli askerlikte tarihler değişti

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Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 16'ıncı dönemde askere gidecekler 3 Nisan 2019'a, 19'uncu dönemde gidecekler ise 22 Nisan'da birliklerine teslim olacaklar.

GÜNDEM Bedelli askerlikte tarihler değişti

Pakistan Hint pilotu ülkesine teslim etti

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu Hindistan'a iade edildi. Hint pilotun belgelerindeki eksikliklerden dolayı teslim süreci uzadı.

DÜNYA Pakistan Hint pilotu ülkesine teslim etti

FOTOĞRAF 4 Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'ye olan ilgisi yeniden artmaya başladı. Edirne'de cuma günleri kurulan ve Sosyete Pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı'na komşu ülke vatandaşları ilgi gösteriyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda bahar yoğunluğu yaşandığını söyledi. Kış aylarında azalan ziyaretçi sayısının havaların ısınmasıyla artışa geçtiğini ifade eden Reisoğlu: Misafirlerimizin yoğun şekilde tekrar gelmeye başlaması bizi mutlu ediyor. Edirne, komşu ülkeden gelen ziyaretçilerimiz için çok güzel bir yer. Edirne'de hem kaliteli hem de uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyorlar. Kış aylarında Edirne'ye gelişleri düşmüştü. Ancak baharın gelişiyle tekrar artış yaşanıyor. Bu durum kent ekonomisine katkı sağlıyor. Önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının artarak devam etmesini bekliyoruz. şeklinde konuştu. Esnaflardan Salih Mızrak da satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Bulgar ve Yunan turistlerin pazara ilgi gösterdiğini belirten Mızrak, İşlerimiz çok güzel. Bereketli bir hafta geçiriyoruz. Kışın bitmesiyle ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı. dedi. Alışveriş yapmak üzere Bulgaristan'dan gelen Gülsüm Ahmetoğlu da Edirne'nin alışveriş için uygun olduğunu söyleyerek, Baharla Edirne'ye gelişlerimiz artacak. Ulus Pazarı da çok uygun. Edirne'de hem alışveriş yapıyoruz hem de geziyoruz. Her şeyi uygun fiyata bulma şansımız var. diye konuştu. Havalar ısınmaya başladı 'Sosyete Pazarı' hareketlendi Güneşin yüzünü göstermesiyle alışveriş rotalarını Edirne'ye çeviren yabancı turistler kent ekonomisine olumlu katkı yapıyor BiP'te paylaş

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