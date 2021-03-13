Sıcaklıklar mevsim normallerinin sekiz derece üzerine çıkıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16