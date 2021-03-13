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13 Mart hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır hava durumu

Sıcaklıklar mevsim normallerinin sekiz derece üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
13 Mart 2021 hava durumu.
13 Mart 2021 hava durumu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

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