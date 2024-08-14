14 Ağustos Pakistan'ın bağımsızlığının 77. yıldönümü

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari

Pakistan’ın 78. Bağımsızlık Günü’nde tüm Pakistan ulusunu kutluyorum. Bugün, Hindistan Müslümanlarının kendi kaderlerini tayin etme hakları için verdikleri tarihi siyasi mücadelenin doruk noktasını belirliyor. Pakistan’ın barışçıl ve demokratik bir mücadeleyle vücuda getirilmesi, tarihteki eşi görülmemiş ve benzersiz bir sayfaya işaret ediyor. Bugün, Pakistan hareketinin liderlerine ve emeği geçenlerine ve Pakistan için sayısız fedakarlık yapan atalarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Bugün, farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve mevcut zorluklar karşısında ülkenin birliği, bütünlüğü ve ekonomik istikrarı için kararlılıkla çalışmalıyız. Ülkemiz, bol miktarda insan gücü ve doğal kaynak nimetlerine sahiptir ve bunları halkımızın refahı için kullanmak bizim sorumluluğumuzdur. Hukukun üstünlüğünü savunmalı, demokratik kurumları güçlendirmeli ve tüm kalbimizle kamu yararına çalışmalıyız. Milletimiz umutla bizden büyük başarılar bekliyor ve onların beklentilerini karşılamak için çabalamalıyız.

Kaid-i Azam’ımızın “Bu büyük Pakistan Devleti’ni mutlu ve müreffeh kılmak istiyorsak, tamamen ve yalnızca halkın, özellikle de kitlelerin ve yoksulların refahına odaklanmalıyız” sözlerinden ilham almalıyız. Gençlerimize ve kadınlarımıza yatırım yapmanın, hizmet sunumunu iyileştirmenin ve Pakistan’ı büyük bir millet yapmak için ticaret dostu bir ortam oluşturmanın zamanıdır.

Özgürlüğümüzü kutlarken, yetmiş yıldan uzun süredir özgürlükleri ve kendi kaderlerini tayin hakları için mücadele eden Keşmirli ve Filistinli kardeşlerimizi de hatırlayalım.

Pakistan, Hindistan’ın yasadışı işgali altındaki Camu ve Keşmir ve Filistin halkına meşru hakları için desteğini yeniden teyit etmektedir.

Halkımızın yükselmesi ve Pakistan’ın müreffeh bir ülke olması için çalışmaya azmedelim. Allah yardımcımız olsun. Âmin!

****

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif’in Pakistan’ın 78. Bağımsızlık Günü Mesajı

Bağımsızlık Günü’nün kutlu vesilesiyle, yurtiçindeki ve yurtdışındaki Pakistan halkına en içten tebriklerimi iletiyorum. Güney Asya’da milyonlarca insanın inançlarına ve değerlerine göre yaşayabilecekleri bağımsız bir ülke için yorulmadan savaşan atalarımızın ve Pakistan Hareketi’nin sayısız bilinmeyen kahramanlarının muazzam fedakarlıklarına saygılarımızı sunuyoruz. Allama Muhammed İkbal’in öngördüğü gibi, 14 Ağustos 1947’de Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah’ın sarsılmaz ve kararlı liderliği ve atalarımızın eşsiz fedakarlıkları sayesinde Pakistan dünya haritasında bağımsız ve egemen bir devlet olarak ortaya çıktı.

Kurucu atalarımızın özverili ve sürekli mücadelesi sayesinde Pakistan, oluşum aşamasında karşılaştığı muazzam zorluklarla başa çıkabildi. Pakistan, on yıllar boyunca önemli dönüm noktalarına ulaştı. Halkımızın dayanıklılığı doğal afetler ve ekonomik ve sosyal zorluklarla sınandı, ancak kararlılık ve birlik ruhumuz her zaman galip geldi.

Pakistan’ın ilerlemesinde ve refahında denizaşırı Pakistanlılarımızın oynadığı önemli rolü kabul ediyorum. Pakistan’daki evlerinizden binlerce mil uzakta olsanız da, bu ülkenin ayrılmaz bir parçasısınız. Sıkı çalışmanız ve başarılarınızla gurur duyuyoruz ve biz sizi, nerede olursanız olun dünyaya olumlu imajımızı yansıtacak olan Pakistan’ın gerçek elçileri olarak görüyoruz.

Bu vesileyle, sınırlarımızı ve egemenliğimizi koruyan silahlı kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ve özverileri en büyük saygı ve takdirlerimizi hak ediyor.

Özgürlüğümüzü kutlarken, yetmiş yıldan uzun süredir kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadele eden ve en kötü şekilde devlet vahşetiyle karşı karşıya kalan Hindistan’ın Yasadışı İşgali Altındaki Jammu ve Keşmir ve Filistin’in cesur halklarını da anıyoruz. Pakistan, Hindistan’ın Yasadışı İşgali Altındaki Jammu ve Keşmir halkına evrensel kendi kaderlerini tayin hakkını elde edene kadar ahlaki, politik ve diplomatik destek vermeye devam edecektir. Ezilen Filistinlilere desteğimiz, onların meşru hakları için de devam edecektir.

Pakistan bugün bir dönüm noktasındadır. Ortak değerlerimiz, zengin kültürel mirasımız ve çeşitli geleneklerimiz bizi bir arada tutmaya devam ederken, ekonomimiz enflasyon, yüksek enerji maliyetleri, işsizlik ve artan borç yükü şeklinde önemli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

Şubat 2024 seçimlerinden sonra iktidara geldiğimizden beri, tutarlı olan odak noktamız ekonomik büyüme ve istikrar için doğru koşulları yaratmaktır. Pakistan’ın zengin doğal kaynakları ve genç iş gücü gerçek varlıklarımızdır. İş fırsatları yaratacak, sanayileşmenin hızını artıracak ve ekonomik refah getirecek bu kaynaklardan tam olarak yararlanmak amacıyla yatırımları çekmek için adımlar atıyoruz. Hükümetin odak noktası ayrıca gençlerimizi daha da güçlendirecek ve onları rekabetçi küresel ekonomide ihtiyaç duydukları araçlarla donatacak eğitim ve becerilerini geliştirmedir. Tüm ekosistemi dijitalleştirmek ve vergi tabanını genişletmek için gösterilen ulusal çabayı şahsen ben denetliyorum, böylece halihazırda vergi ödeyenlere rahatlama sağlayabiliriz.

Kısa bir sürede çabalarımız olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ekonomi istikrara doğru gidiyor. %38’lik yüksek enflasyon %11,1’e (Temmuz) düştü ve inşallah yakında tek haneye düşecek. Elektrik fiyatlarını düşürmek için çok çalışıyoruz ve ülke yakında bunların sonuçlarını görecek.

Hep birlikte vatandaşlarımızın yararına ve onların refahı için bağımsızlık ruhuyla yolculuğumuza devam edeceğimizden eminim. Elbirliği içerisinde gösterdiğimiz çabalarla, kurucularımızın öngördüğü gibi, kapsayıcı ve müreffeh bir Pakistan için, bizim için ve gelecek nesillerimiz için çalışacağız.

Bağımsızlık Günümüz Kutlu Olsun!







