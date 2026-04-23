20 bin öğrenci Demokrasi Adası’nı gezecek

İstanbul Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde” projesi kapsamında 20 bin lise öğrencisi, 22 Nisan–30 Haziran tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret edecek. Proje, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın katılımıyla Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.





CANLI BİR TARİH DERSİ OLACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Bazı dersler ancak tarihi mekanlarda o havayı teneffüs ederek, o acıyı hissederek öğrenilir. Bu yönüyle bu program öğrencilerimiz için adeta canlı bir tarih dersi olacak, daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecek” dedi. İstanbul’daki farklı lise türlerinden toplam 20 bin öğrencinin öğretmen ve yöneticileri eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile buluşturulacağını ifade eden Yentür, “Bu anlamlı faaliyete, bu yıl ilk defa eğitime başlayan Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim gören akademimizin ilk öğrencileri, 2 bin 300 aday öğretmenimizin de eşlik edecek olması son derece değerli” diye konuştu. Yentür, yolculuk boyunca Yeşilay eğitimcilerinin gençlere rehberlik edeceğini de sözlerine ekledi.

İSTANBUL ÖNEMLİ BİR EĞİTİM SAHASI

İstanbul’un gençler için adeta bir eğitim sahası olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, şehrin öğrencilere sınıfın ötesinde bir öğrenme imkanı sunduğunu söyledi. Gül, “İstanbul müjdelenmiş bir şehir, okulda öğrendiklerimizin çok daha fazlasını şehir bize öğretiyor. Şehri tanıyan, kitap okuyan, spor yapan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, meclisler aracılığıyla karar süreçlerine katılan öğrencilerimiz yarınımızın en büyük teminatı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

KATILANLARA FİLM BİLETİ HEDİYE

Lise öğrencilerinin adayı ziyaret etmesinin ve burada zaman geçirmesinin yakın tarihi anlamaları açısından önemli katkı sağlayacağını ifade eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, şunları söyledi: “Ümit ediyorum ki milletçe kimliğimizin oluşmasında çok ciddi dönüm noktası olan bu tür tarihi anları anlama, hatırlama, bundan dersler çıkarma noktasında faydalı olur.” Çalışmanın örnek olmasını temenni eden Erdoğan, programa katılan öğrencilere, İlim Yayma Vakfı desteğiyle bu ay vizyona girecek Bir Adam Yaratmak eserinin film uyarlaması için bilet verileceğini de sözlerine ekledi.

ADA DEMOKRASİNİN SEMBOLÜ

Kimi mekanların, bu dünya üzerinde bir yer kaplamanın ötesinde anlamlar taşıdığını ifade eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, “Şuna gönülden inanmanızı temenni ediyorum: Gençlerimiz adaya ayak bastıklarında, büyük bir hassasiyetle hareket eden ve tüm hazırlıklarını harfiyen yapmış bir ada ile karışılacaklar. Kendilerini, yakın tarihimizi, mekanın hafızası üzerinden deneyimleyebilecekleri özgün bir öğrenme alanında bulacaklar” ifadelerini kullandı.



