Ünal: 21 gün askerlikte değişiklik düşünmüyoruz

AK Parti MYK, parti genel merkezinde toplandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantının ana gündeminde 18 Ağustos’ta yapılacak AK Parti 6. Olağan Kongresi vardı.

Bunun yanı sıra mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde teşkilatlardaki son durum da toplantıda değerlendirildi.

Mahir Ünal açıklama yaptı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ünal, bedelli askerlik süresinin 21 gün olarak düşünüldüğünü belirterek "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" dedi.

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