Gündem Ünal 21 gün askerlikte değişiklik düşünmüyoruz
POLİTİKA

AK Parti'den yeni bedelli açıklaması: 21 gün askerlik değişmeyecek

Ünal: 21 gün askerlikte değişiklik düşünmüyoruz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ağırlıklı olarak önümüzdeki yerel seçim ve teşkilatlardaki son durum ele alındı. Toplantı sırasında AK Parti Sözcüsü Ünal kameraların karşısına geçti ve gündeme dair sorularını yanıtladı. Ünal, bedelli askerlikte 38 yaş sınırının kaldırıldığını belirterek, 21 günlük zorunlu askerlik süresinde ise herhangi bir değişiklik düşünmediklerini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti MYK toplantısı Başkan Erdoğan'ın yönetiminde Ankara'da toplandı.
AK Parti MYK toplantısı Başkan Erdoğan'ın yönetiminde Ankara'da toplandı.

AK Parti MYK, parti genel merkezinde toplandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantının ana gündeminde 18 Ağustos’ta yapılacak AK Parti 6. Olağan Kongresi vardı.

Bunun yanı sıra mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde teşkilatlardaki son durum da toplantıda değerlendirildi.

Mahir Ünal açıklama yaptı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ünal, bedelli askerlik süresinin 21 gün olarak düşünüldüğünü belirterek "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" dedi.

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'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
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