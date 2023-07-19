52 saatte söndü

Çanakale’de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, dün 52 saatin sonunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, Twitter hesabından “Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız” dedi. Geçtiğimiz pazar saat 16.30 sularında çıkan yangına, 7 uçak, 21 helikopter ve karadan 110 arazöz ile 584 personel destek verdi. Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 3 AS-532 ve 2 S-70 tipi helikopterler de katıldı.

VALİLİKTEN BOŞALTMA KARARI

Yangından 61 kişi etkilendi, dördünün tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Askeri helikopterler yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahale etti. Çanakkale- Çan karayoluna ulaşan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ifade edildi. Vatandaşların karayolunu kullanmasına izin verilmezken, Çanakkale Valiliği, yerleşim yerlerini tehdit eden 8 köyü boşaltma kararı aldı.

YANGININ SEBEBİ BALYA MAKİNESİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun gayreti sonucu kontrol altına alındı. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangının Devecik Mahallesi’ndeki bir tarlada saat 15.50’de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı ifade edildi. Rüzgarın etkisiyle Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alana yayılan yangın sabah saatlerinde söndürülebildi.

BELEN KONTROL ALTINDA

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında ise tarım alanları zarar gördü. Bakan İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

BÖLGEDEKİ 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan yangında 25 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı. Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜYEN OTLAR YANDI

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Arıklı ile Karahasan mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, bu yıl yoğun yağışa bağlı olarak otların çok büyüdüğünü belirterek, yangınların beklendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Yerleşim yerlerinin uzağındaki yangında alevler kontrol altına alındı.

ÇAY KEYFİ TARLA YAKTIRDI

Burdur’da çay demlemek için yakılan piknik tüpünden sıçrayan alevlerin otları tutuşturmasıyla yangında 20 dönüm arazi kül oldu. Burdur’un Tefenni ile Çavdır ilçesi arasında Kuruçova mevkiindeki yangında, piknik tüpünün alevi tarlaya sıçradı. Tarla sahibi yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince, itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını kısa süre içinde söndürdü. Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde sebebi bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan örtü yangını da söndürüldü.

Yangın şüphelisi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkarttığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., ailesiyle sıkıntılar yaşadığını belirterek, kıyıda yangın çıkardı. Çevredekilerin tepki göstermesinin ardından denize atlayan şüpheli, açığa doğru yüzdü. Boğulma tehlikesi geçiren şüpheli, yakındaki bir yatın görevlilerince bota alınarak kıyıya getirildi. Şüpheli zabıtanın da desteğiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.







