57 günde bitti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde, 24 Mart'ta temeli atılan ve muhalefetin ‘Temeli atılmadı’ diyerek algı yaptığı Defne Devlet Hastanesi 57 günde tamamlandı. 300 yataklı hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılacak ve hizmete sunulacak. Çelik konstrüksiyon ile inşa edilen hastane uzun yıllar ilçeye hizmet verecek. Hastane’nin temel atma töreni ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni" diyerek dezenformasyon yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Oraya gidip, 'Aman aman hemen bir temel atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım… Bakın; bu kötülük. Bakın; bu kötü akıl" diyerek hastaneyi seçim kampanyasına malzeme yapmıştı.