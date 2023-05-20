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57 günde bitti

24 Mart'ta temeli atılan ve muhalefetin ‘Temeli atılmadı’ diyerek algı yaptığı Defne Devlet Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. 300 yataklı hastanede 12 ameliyathane var.

04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Defne Hastanesi.

Defne Hastanesi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde, 24 Mart'ta temeli atılan ve muhalefetin ‘Temeli atılmadı’ diyerek algı yaptığı Defne Devlet Hastanesi 57 günde tamamlandı. 300 yataklı hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılacak ve hizmete sunulacak. Çelik konstrüksiyon ile inşa edilen hastane uzun yıllar ilçeye hizmet verecek. Hastane’nin temel atma töreni ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni" diyerek dezenformasyon yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Oraya gidip, 'Aman aman hemen bir temel atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım… Bakın; bu kötülük. Bakın; bu kötü akıl" diyerek hastaneyi seçim kampanyasına malzeme yapmıştı.

300 yatak ve 12 ameliyathane

Muhalefetin algı operasyonuna rağmen, yüzde 60’a yakını ağır çelikten yapılan 60 günde inşa edilmesi hedeflen Defne Devlet Hastanesi 57 günde tamamlandı. Bostancık Mahallesi’ndeki hastane, tüm branşlarda hizmet verecek. 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi’nin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.



#Defne Hastanesi
#Deprem Bölgesi
#Recep Tayyip Erdoğan
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