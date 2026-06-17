58 yıldır muhafaza ediyor: Selimiye’deki o günü hatırlatıyor

Edirne’de Selimiye Camii’nde 23 yıl müezzin ve başmüezzin olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yusuf Karabıyık Çengelci, Balkan Harbi sırasında Bulgarlar tarafından camiye isabet eden gülle mermisinin parçasını yaklaşık 58 yıldır muhafaza ediyor. Çengelci, "Katil mermi" adını verdiği parçayı gelecek nesillere ibret olması amacıyla sakladığını söyledi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak kabul edilen Selimiye Camii’nde uzun yıllar görev yapan Yusuf Karabıyık Çengelci, caminin geçmişine ışık tutan önemli bir hatırayı günümüze taşıyor. Çengelci, Balkan Harbi sırasında Bulgarlar tarafından atılan ve caminin kubbesini delerek içeri düşen gülle mermisinin parçasını yaklaşık 58 yıldır koruduğunu anlattı.
Çengelci, söz konusu mermi parçasının dönemin emekli baş imamı tarafından kendisine emanet edildiğini belirterek, parçanın zamanla kaybolmaması için muhafaza altına aldığını ifade etti. Yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığındaki merminin bir parçasını yıllar önce müzeye teslim ettiğini söyleyen Çengelci, diğer parçayı ise halen evinde sakladığını dile getirdi.
Yıllardır sakladığı parçayı "katil mermi" olarak adlandırdığını söyleyen Çengelci, bu hatıranın hem Selimiye Camii’nin hem de Edirne’nin yakın tarihine tanıklık ettiğini kaydetti.
Öte yandan, Selimiye Camii’nin duvarında bulunan ve savaş döneminden kaldığı belirtilen top mermisi izi de restorasyon çalışmalarında korunarak olduğu gibi bırakıldı. Tarihi olayların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla muhafaza edilen iz, camide savaşın bıraktığı izlerden biri olarak dikkat çekiyor.