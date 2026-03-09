6 soruda sosyal konut kurası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci büyük ölçüde tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan projede şu ana kadar 79 şehirde 403 bin 632 konutun hak sahipleri belirlenmiş durumda. Kura çekimlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala gözler, hak sahibi olan vatandaşları bekleyen yeni sürece çevrildi. Kura sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sözleşme imzalama, peşinat ödeme, konut belirleme kurası ve taksit ödemeleri gibi aşamalar adım adım uygulanacak.

1-Hak kazanan vatandaşlar sözleşme sürecini nasıl tamamlayacak?

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar için TOKİ tarafından ayrı bir sözleşme takvimi açıklanacak. Hak sahipleri, duyurulacak tarihlerde belirtilen banka şubelerine giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Sözleşme imzalama işlemleri sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep edilecek ve başvuru sırasında belirtilen şartların halen geçerli olup olmadığı kontrol edilecek.

2-Sözleşme aşamasında hangi belgeler istenecek?

Hak sahiplerinden başvuru kategorilerine göre çeşitli belgeler talep edilecek. Bunlar arasında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre en az bir yıldır ilgili ilde ikamet edildiğini gösteren ikametgâh belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler ve bazı özel kategorilere ilişkin evraklar yer alıyor. Örneğin emekli kategorisinden başvuranların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan emekli belgesi, engelli vatandaşların ise en az yüzde 40 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartı ibraz etmeleri gerekecek. Üç ve daha fazla çocuklu aileler için vukuatlı nüfus kayıt örneği de talep edilen belgeler arasında bulunuyor. Ayrıca hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının Türkiye genelinde aylık net 127 bin TL'yi, İstanbul için ise 145 bin TL'yi aşmadığını gösteren belgelerin de sunulması gerekiyor.

3-Peşinat ödemesi nasıl yapılacak ve başvuru bedeli düşülecek mi?

Sözleşme imzalama aşamasında hak sahipleri konut için belirlenen peşinat tutarını bankaya yatıracak. Başvuru sırasında yatırılan başvuru bedeli ise peşinat tutarından düşülerek hesaplanacak. Peşinatın yatırılmasının ardından hak sahipleri resmi olarak konut satın alma sürecine dahil olacak.

4-Hangi dairenin kime ait olduğu ne zaman belli olacak?

Sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından konut belirleme kurası yapılacak. Bu kura ile hak sahiplerinin hangi blokta, hangi katta ve hangi dairede oturacağı netleşecek. Böylece projedeki konutların dağılımı kesinleşmiş olacak. Projenin inşaatının tamamlanmasının ardından da hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

5-Taksitler ne zaman başlayacak ve KDV nasıl ödenecek?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonraki ay itibarıyla konut taksitler ödenmeye başlanacak. Konutların teslimi sırasında ise Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilecek. KDV Kanunu kapsamında uygulanacak vergi, anahtar teslim tarihinde geçerli oran üzerinden hesaplanarak hak sahiplerinden alınacak.

6-Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri ne olacak?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdığı ücretler iade edilecek. Başvuru bedelleri kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan banka aracılığıyla vatandaşların hesaplarına yatırılacak.





Gözler İstanbul kurasında

500 bin sosyal konut projesinde en sona bırakılan İstanbul için yüz binlerce kişi kura tarihini bekliyor. Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin kurasının çekilmesinin ardından İstanbul için duyurulması beklenen tarihe ilişkin beklentiyi zirveye çıkardı. Başvurusu kabul edilip kuraya dahil edilen vatandaşlar, “İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?” sorusunun cevabını merak ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu hafta herhangi bir kura takvimi açıklamadı. 500 bin sosyal konut için 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı. Geçerli başvuruların 1 milyon 235 bin 169’u İstanbul'dan yapıldı.



