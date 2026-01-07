Yeni Şafak
63 ilde düğmeye basıldı: 424 şüpheli yakalandı

63 ilde düğmeye basıldı: 424 şüpheli yakalandı

7/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
AA
Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildi.

63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 424 şüpheli yakalandı, 162'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 haftada 63 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 424 şüphelinin yakalandığını, bunların 162'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 63 ilde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, bunların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engellediklerini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 424 şüphelinin yakalandığını, bunların 162'sinin tutuklandığını, 70'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Yakalanan diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"


