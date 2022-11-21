Gündem 6lı masa şubatı bekliyor Adayı iki ay tartışacaklar
ANKARA

6’lı masa şubatı bekliyor: Adayı iki ay tartışacaklar

Bir yıldır toplanan 6’lı masanın dokuzuncu buluşması 28 Kasım’da Demokrat Parti ev sahipliğinde olacak. Ancak burada da cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenmiyor. Adayın Gelecek Partisi’nde yapılacak 10. buluşmada gündeme alınması ve iki ay sürecek müzakerelerden sonra Şubat’ta açıklanması bekleniyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
6’lı masa şubatı bekliyor: Adayı iki ay tartışacaklar
​Bir yıldır toplanan 6’lı masanın dokuzuncu buluşması 28 Kasım’da Demokrat Parti ev sahipliğinde olacak.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir yıldır düzenli olarak toplantı yapan 6’lı masada sonunda sıra Cumhurbaşkanı adayına geldi.

Aylık toplantılarını iki haftalık periyotlara indiren 6’lı masa, 9’uncu toplantısını 28 Kasım’da Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde yapacak. Bu buluşmada da Cumhurbaşkanı adayının konuşulması beklenmiyor.

ADAYA YOĞUNLAŞACAK

Partilerin kulislerinde de bu duruma yönelik eleştiriler dikkat çekiyor. Genel merkezlerde artık adayı konuşma vaktinin geldiği, halkın adayı bilmesi gerektiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalara başlanılması gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle 6’lı masanın aralık ve ocak ayında adaya yoğunlaşacağı kulislerde konuşuluyor.

İLK KEZ GÜNDEMDE

6’lı masa ise Gelecek Partisi’nde yapılacak 10’uncu zirvede adayı ilk kez gündem maddeleri arasına alacak. İki ay boyunca adayın ismini tartışacak olan liderlerin ortak bir adayda anlaşması durumunda ise şubat ayının ilk haftasında ismin kamuoyuna deklare edileceği iddia ediliyor.

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