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Gündem

9 gün tatil için gözler kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın (salı) yoğun bir gündemle yeniden toplanıyor.

04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:17 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kabinedeki gündem başlıklarından birisi. 16 Haziran pazar günü başlayacak ve 19 Haziran çarşamba günü bitecek Kurban Bayramı tatilinin, 20 ve 21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de eklenerek, 9 güne çıkarılması bekleniyor. 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi tutarının güncellenmesi de yine kabinenin bir başka gündem başlığı. Terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de yapmaya hazırlandığı sözde yerel seçimine ilişkin son gelişmeler de kabinede gözden geçirilecek.


TBMM İdare Amiri Hasan Turan gözyaşlarını tutamadı: Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Refah'taki saldırına tepki göstererek, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, "İsrail'in Refah'taki saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı" sözlerine tepki gösteren Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" sorularını yöneltti. Turan, İsrail'in Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğu kucağına alan babasının fotoğrafını gösterirken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafın İsrail medyasında "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis edildiğini vurgulayan Turan, "Esas üzülmemiz gereken, işlenen cinayetlerden öte ortaya çıkan bu durumdur. İşte burası insanlığın bittiği noktadır." ifadesini kullandı.


#Kurban Bayramı
#Tatil
#Recep Tayyip Erdoğan
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