Adana’dan bir karnaval geçti

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olan “Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 10. kez gerçekleşti. Pandemi nedeniyle balkonlardan yapılan etkinlikler bu yıl sokaklarda 1 milyon insanı buluşturdu. Beş gün boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştiği programda tek eksik portakal çiçeği oldu. 2013’ten beri baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik kapsamında kutlayan karnaval, bando ve dans gösterileri, konserler, DJ performansları, yarışmalar, sergiler, şiir dinletileri gibi etkinliklere sahne oldu.

KÜLTÜR SANAT Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı başladı