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Adana’dan bir karnaval geçti

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olan “Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 10. kez gerçekleşti. Pandemi nedeniyle balkonlardan yapılan etkinlikler bu yıl sokaklarda 1 milyon insanı buluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana’dan bir karnaval geçti
“Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 10. kez gerçekleşti.

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olan “Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 10. kez gerçekleşti. Pandemi nedeniyle balkonlardan yapılan etkinlikler bu yıl sokaklarda 1 milyon insanı buluşturdu. Beş gün boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştiği programda tek eksik portakal çiçeği oldu. 2013’ten beri baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik kapsamında kutlayan karnaval, bando ve dans gösterileri, konserler, DJ performansları, yarışmalar, sergiler, şiir dinletileri gibi etkinliklere sahne oldu.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı başladı
KÜLTÜR SANAT
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

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