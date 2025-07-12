Adanalı gencin evlilik teklifi şehri karıştırdı: En mutlu günleri karakolda bitti

"Nazlı benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp yere yattık. Kan içinde gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfade verip çıktık"