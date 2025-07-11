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Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

21:4411/07/2025, Cuma
AA
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Operasyonda gözaltına alınan A.A, S.B. ve S.S.Ç. emniyete götürüldü.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, S.B. ve S.S.Ç. emniyete götürüldü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenlediği aramada, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabancalarla birlikte çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon, ilçede silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce 3 adreste yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 105 kurusıkı tabanca fişeği ile 30 tüfek kartuşu ele geçirdi.


#Samsun
#ruhsatsız silah
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